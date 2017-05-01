У Миколаєві затримали чоловіка із тротиловими шашками
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У Миколаєві затримали людину, що перевозила тротилові шашки. Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” повідомив глава Миколаївської ОДА Олексій Савченко, передає УНН.
“Сьогодні під час огляду автотранспорту затримано особу з тротиловими шашками і т. д. Якщо б це спрацювало, могло б бути до 50 осіб, які могли загинути”, — зазначив О.Савченко.
Також О.Савченко додав, що заходи безпеки, запроваджені в області, дають свої плоди. В області розставлені блокпости і посилені наряди правоохоронців.
Глава ОДА також уточнив, що масових акцій не забороняли, а рекомендували не проводити. “Це запобіжний захід, а не міра, спрямована на заборону”, — сказав О.Савченко.
Нагадаємо, під час патрулювання території м.Одеси поліцейськими в районі Куликового поля було виявлено рюкзак з вибухівкою. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки.