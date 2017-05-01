В Николаеве задержали мужчину с тротиловыми шашками
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Николаеве задержали человека, перевозившего тротиловые шашки. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил глава Николаевской ОГА Алексей Савченко, передает УНН.
“Сегодня во время осмотра автотранспорта задержан человек с тротиловыми шашками и т. д. Если бы это сработало, могло бы быть до 50 человек, которые могли погибнуть”, — отметил А.Савченко.
Также А.Савченко добавил, что меры безопасности, введенные в области, дают свои плоды. В области расставлены блокпосты и усиленные наряды правоохранителей.
Глава ОГА также уточнил, что массовые акции не запрещали, а рекомендовали не проводить. “Это мера предупредительная, а не мера, направленная на запрет”, — сказал А.Савченко.
Напомним, во время патрулирования территории Одессы полицейскими в районе Куликова поля был обнаружен рюкзак со взрывчаткой. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники.