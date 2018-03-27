У Миколаєві розповіли про розслідування самогубства Волошина
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Головному управлінні Нацполіції в Миколаївської області розповіли про розгляд основних версій слідства, проведення ряду комплексних експертиз, перші результати допиту певних осіб та хід розслідування справи Владислава Волошина, передає УНН з посиланням на прес-службу НП Миколаївської області.
"На сьогодні усі версії перебувають у стадії перевірки. Будь-яка з них поки що остаточно не підтверджена, але й не спростована. Слідство триває у повному обсязі, під час якого будуть встановлені усі обставини та причини трагедії," - йдеться в повідомленні.
Також генерал поліції третього рангу Юрій Мороз запевнив, що справа Владислава Волошина знаходиться на його особистому контролі. Усі отримані факти та докази ретельно досліджуються.
Нагадаємо, 18 березня у Миколаєві у власній квартирі скоїв самогубство шляхом пострілу з бойового пістолету 29-річний в.о. директора одного з комунальних підприємств області В.Волошин — колишній військовий льотчик, учасник АТО.
Як інформував УНН, слідство розглядає п’ять версій самогубства в.о. директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина.