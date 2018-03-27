В Николаеве рассказали о расследовании самоубийства Волошина

"На сегодня все версии находятся в стадии проверки. Любая из них пока окончательно не подтверждена, но и не опровергнута. Следствие продолжается в полном объеме, во время которого будут установлены все обстоятельства и причины трагедии", - говорится в сообщении.

Также генерал полиции третьего ранга Юрий Мороз заверил, что дело Владислава Волошина находится на его личном контроле. Все полученные факты и доказательства тщательно исследуются.

Напомним, 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство путем выстрела из боевого пистолета 29-летний и.о. директора одного из коммунальных предприятий области В.Волошину - бывший военный летчик, участник АТО.

Как информировал УНН, следствие рассматривает пять версий самоубийства и.о. директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина.