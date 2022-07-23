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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Миколаєві прогриміли вибухи

У Миколаєві прогриміли вибухи

Київ • УНН

 • 425999 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. У Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Усі переважно в одному районі міста. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич в Telegram, інформує УНН.

Цитата

"Близко 4:30 у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Усі переважно в одному районі міста. Збираємо інформацію. Попередньо, без жертв", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Внаслідок обстрілів Миколаєва вибуховою хвилею та уламками 13 житлових будинків зазнали пошкоджень. Постраждалих немає.

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