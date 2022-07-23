У Миколаєві прогриміли вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Усі переважно в одному районі міста. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич в Telegram, інформує УНН.
Цитата
"Близко 4:30 у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Усі переважно в одному районі міста. Збираємо інформацію. Попередньо, без жертв", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Внаслідок обстрілів Миколаєва вибуховою хвилею та уламками 13 житлових будинків зазнали пошкоджень. Постраждалих немає.