В Николаеве прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Николаеве прогремели мощные взрывы. Все преимущественно в одном районе города. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram, информирует УНН.
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"Около 4:30 в Николаеве прогремели мощные взрывы. Все преимущественно в одном районе города. Собираем информацию. Предварительно, без жертв", - говорится в сообщении.
Напомним
В результате обстрелов Николаева взрывной волной и обломками 13 жилых домов получили повреждения. Пострадавших нет.