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У Миколаєві міська влада вирішила заборонити масові заходи 1-2 травня

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 30 квітня. УНН. Виконком Миколаївської міської ради вирішив заборонити проведення масових заходів на території міста 1 і 2 травня. Про це йдеться у відповідному рішенні, яке оприлюднив член виконкому Андрій Єрмолаєв, повідомляє УНН.

У Миколаєві міська влада вирішила заборонити масові заходи 1-2 травня

"Заборонити проведення масових заходів на території міста Миколаєва 1 і 2 травня 2017 року. Рекомендувати головному управлінню Національної поліції в Миколаївській області, управлінню Служби безпеки України у Миколаївській області вжити необхідних заходів щодо посилення безпеки людей в місцях їх масового перебування та забезпечення громадського порядку на території міста Миколаєва, запобігання, виявлення та припинення терористичної діяльності, забезпечення безпеки об’єктів можливих терористичних посягань", - йдеться у рішенні виконкому.

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Зазначається, що рішення прийнято "з метою забезпечення громадського порядку на території міста Миколаєва під час травневих свят 1-2 травня 2017 року, підвищення заходів безпеки, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, своєчасного виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню терористичних актів, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків, враховуючи звернення головного управління Національної поліції в Миколаївській області, інформацію управління Служби безпеки України в Миколаївській області щодо оцінки рівня терористичної загрози на території області".

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