В Николаеве городские власти решили запретить массовые мероприятия 1-2 мая

"Запретить проведение массовых мероприятий на территории города Николаева 1 и 2 мая 2017 года. Рекомендовать Главному управлению Национальной полиции в Николаевской области, управлению Службы безопасности Украины в Николаевской области принять необходимые меры по усилению безопасности людей в местах их массового пребывания и обеспечение общественного порядка на территории города Николаева, предупреждению, выявлению и пресечению террористической деятельности, обеспечения безопасности объектов возможных террористических посягательств", - говорится в решении исполкома.

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Отмечается, что решение принято "в целях обеспечения общественного порядка на территории города Николаева во время майских праздников 1-2 мая 2017 года, повышение мер безопасности, охраны прав, свобод и законных интересов граждан, своевременного выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению террористических актов, реагирования и прекращения террористических актов и минимизации их последствий, учитывая обращение главного управления Национальной полиции в Николаевской области, информацию управления Службы безопасности Украины в Николаевской и области по оценке уровня террористической угрозы на территории области".