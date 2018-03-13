У Миколаєві лікаря звинувачують у ненаданні допомоги, через що помер пацієнт
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Миколаєві вручено підозру лікарю однієї з лікарень, який, за даними правоохоронців, не надав медичну допомогу, що призвело до смерті пацієнта. Про це повідомляє прес-слежба прокуратури Миколаївської області, передає УНН.
"Лікарю лікарні швидкої медичної допомоги повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2016 року лікарем у порушення вимог закону "Основи законодавства України про охорону здоров’я", його посадової інструкції, медичних протоколів, не забезпечено своєчасної та якісної медичної допомоги на етапі лікування жителю міста Миколаєва, 1989 р.н., який у подальшому помер у реанімаційному відділенні лікарні, так і не отримавши необхідного оперативного втручання.
За результатами проведених слідчих дій здобуто достатньо доказів для оголошення лікарю обґрунтованої підозри.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Миколаївській області, вживаються заходи щодо повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.
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