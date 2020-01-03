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У мерії французького міста сталася стрілянина

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Невідомий чоловік влаштував в п’ятницю стрілянину в мерії міста Дре, розташованого в 80 км на захід від Парижа. Про це повідомило видання Le Figaro з посиланням на відомості, отримані з поліцейських джерел і прокуратури міста Шартр (адміністративний центр департаменту Ер і Луара), пише УНН.

Відзначається, що чоловік з мисливською рушницею ввійшов в один з відділів мерії о 10:00 за місцевим часом (11:00 за київським часом). Він зробив один постріл в співробітника, поранивши його. Після цього нападник наклав на себе руки.

На думку прокурора Шартра Ремі Кутена, причиною інциденту став конфлікт на побутовому грунті. Згідно з інформацією телеканалу BFM, співробітник мерії був коханцем дружини того, хто стріляв.

Варто нагадати, що поліція Страсбурга затримала 40 осіб, підозрюваних у масових підпалах на території західних районів міста в новорічну ніч. За попередніми даними, вогнем знищено 220 автомобілів.

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