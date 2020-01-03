В мэрии французского города произошла перестрелка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Неизвестный мужчина устроил в пятницу стрельбу в мэрии города Дре, расположенного в 80 км к западу от Парижа. Об этом сообщило издание Le Figaro со ссылкой на сведения, полученные из полицейских источников и прокуратуры города Шартр (административный центр департамента Эр и Луара), пишет УНН.
Отмечается, что человек с охотничьим ружьем вошел в один из отделов мэрии в 10:00 по местному времени (11:00 по киевскому времени). Он произвел один выстрел в сотрудника, ранив его. После этого нападавший покончил с собой.
По мнению прокурора Шартра Реми Кутена, причиной инцидента стал конфликт на бытовой почве. Согласно информации телеканала BFM, сотрудник мэрии был любовником жены стрелявшего.
Стоит напомнить, что полиция Страсбурга задержала 40 человек, подозреваемых в массовых поджогах на территории западных районов города в новогоднюю ночь. По предварительным данным, огнем уничтожено 220 автомобилей.