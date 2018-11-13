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У мережі з'явився трейлер фільму про Пікачу

У мережі з'явився трейлер фільму про Пікачу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Компанія Warner Bros. Pictures випустила трейлер фільму “Покемон: Детектив Пікачу” з анімаційним персонажем Пікачу у головній ролі, передає УНН.

Фільм засновано на відеогрі “Великий детектив Пікачу”. Сюжет фільму розповідає про анімаційного персонажа Пікачу, який, на відміну від свого прототипу, не має супервластивостей, але натомість має високий рівень інтелекту та здатність розслідувати злочини. Пікачу довгий час працював зі своїм напарником детективом Гаррі Гудманом. Після його зникнення покемон знайомиться із сином Гаррі — Томом Гудманом і разом вони починають розслідування загадку, яка призвела до зникнення всіх покемонів у місті. Особливість Пікачу у тому, що у фільмі він спілкується чоловічим голосом, який озвучує актор Райан Рейнольдс, але фантастичну тваринку ніхто не розуміє: усі навколо, крім Тома Гудмана, чують лише звуки “піка-піка”, але Том розуміє все, що говорить Пікачу.

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Прем'єра фільму очікується у травні 2019 року.

Режисер фільму Роб Леттерман, який до того працював над багатьма анімаційними та фантастичними картинами, такими як “Підводна братва” та “Мандри Гуліверу”.

“Детектив Пікачу” — перша екранізація гри про покемонів. До цього моменту тваринки з надможливостями з’являлися у японських мультфільмах. У фільмі використовується комп’ютерна графіка, через що покемони набули реалістичності.

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