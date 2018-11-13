В сети появился трейлер фильма о Пикачу

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107086 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114081 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151930 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145919 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137191 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128537 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172325 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118110 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В сети появился трейлер фильма о Пикачу

В сети появился трейлер фильма о Пикачу

Киев  •  УНН

 • 17265 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Компания Warner Bros. Pictures выпустила трейлер фильма "Покемон: Детектив Пикачу" с анимационным персонажем Пикачу в главной роли, передает УНН.

Фильм основан на видеоигре “Большой детектив Пикачу”. Сюжет фильма рассказывает об анимационном персонаже Пикачу, который, в отличие от своего прототипа, не имеет суперспособностей, но зато имеет высокий уровень интеллекта и способность расследовать преступления. Пикачу долгое время работал со своим напарником детективом Гарри Гудманом. После его исчезновения покемон знакомится с сыном Гарри — Томом Гудманом и вместе они начинают расследование загадки, которая привела к исчезновению всех покемонов в городе. Особенность Пикачу в том, что в фильме он общается мужским голосом, который озвучивает актер Райан Рейнольдс, но фантастическое животное никто не понимает: все вокруг, кроме Тома Гудмана, слышат только звуки “пика-пика”, но Том понимает все, что говорит Пикачу.

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Фильм в мировом прокате ожидают в мае 2019 года.

Режиссер фильма Роб Леттерман, который до этого работал над многими анимационными и фантастическими картинами, такими как “Подводная братва” и “Путешествия Гулливера”.

“Детектив Пикачу” — первая экранизация игры про покемонов. К этому моменту животные с сверхспособностями появлялись в японских мультфильмах. В фильме используется компьютерная графика, из-за чего покемоны стали реалистичнее.

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