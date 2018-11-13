В сети появился трейлер фильма о Пикачу

Фильм основан на видеоигре “Большой детектив Пикачу”. Сюжет фильма рассказывает об анимационном персонаже Пикачу, который, в отличие от своего прототипа, не имеет суперспособностей, но зато имеет высокий уровень интеллекта и способность расследовать преступления. Пикачу долгое время работал со своим напарником детективом Гарри Гудманом. После его исчезновения покемон знакомится с сыном Гарри — Томом Гудманом и вместе они начинают расследование загадки, которая привела к исчезновению всех покемонов в городе. Особенность Пикачу в том, что в фильме он общается мужским голосом, который озвучивает актер Райан Рейнольдс, но фантастическое животное никто не понимает: все вокруг, кроме Тома Гудмана, слышат только звуки “пика-пика”, но Том понимает все, что говорит Пикачу.

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Фильм в мировом прокате ожидают в мае 2019 года.

Режиссер фильма Роб Леттерман, который до этого работал над многими анимационными и фантастическими картинами, такими как “Подводная братва” и “Путешествия Гулливера”.

“Детектив Пикачу” — первая экранизация игры про покемонов. К этому моменту животные с сверхспособностями появлялись в японских мультфильмах. В фильме используется компьютерная графика, из-за чего покемоны стали реалистичнее.