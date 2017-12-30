У мережі з'явилося відео з будівлі захопленої "Укрпошти" у Харкові
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 30 грудня. УНН. У мережі з'явилося відео зсередини будівлі відділення "Укрпошти" у Харкові, де чоловік взяв заручників. Відеозапис оприлюднила у соцмережі Facebook журналістка Марія Малєвська, передає УНН.
"...І станеться вибух. Тут більше, кілька тисяч речовин. Коли у мене рука втомиться, я повинен буду переключитися - у мене є спеціальна педалька... Я ставлю її на підлогу, йде нажимання, тут йде переключання. Таким чином я зможу тримати, щоб не було розжимання і не було несанкціонованого..." - пояснює чоловік на відео.
Нагадаємо, через захоплення заручників на "Укрпошті" у Харкові відкрили провадження.