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У мережі показали відео крадіжки "Криму" з Третьяковки

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Момент крадіжки картини Куїнджі "Ай-Петрі. Крим" з Третьяковської галереї в Росії потрапив на відеокамери. Запис опублікував телеграм-канал Mash, передає УНН.

Так, на відео видно, як злодій впевнено підходить і знімає картину зі стіни, після чого йде з нею через зал, повний відвідувачів.

Нагадаємо, 27 січня з Третьяковської галереї було викрадено одне з полотен Куїнджі.

28 січня російська поліція спільно з ФСБ країни затримали підозрюваного в розкраданні картини. Він розповів оперативникам, що сховав викрадену картину на території споруджуваного об'єкта в районі Одинцово, де вона і була вилучена поліцейськими.

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