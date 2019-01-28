У мережі показали відео крадіжки "Криму" з Третьяковки

Так, на відео видно, як злодій впевнено підходить і знімає картину зі стіни, після чого йде з нею через зал, повний відвідувачів.



Нагадаємо, 27 січня з Третьяковської галереї було викрадено одне з полотен Куїнджі.



28 січня російська поліція спільно з ФСБ країни затримали підозрюваного в розкраданні картини. Він розповів оперативникам, що сховав викрадену картину на території споруджуваного об'єкта в районі Одинцово, де вона і була вилучена поліцейськими.