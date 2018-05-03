У мережі оприлюднили відео з місця пожежі на арсеналі у Балаклії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Користувачі соцмереж оприлюднили в інтернеті відео з місця пожежі, яка сталася на колишній технічній території 65-го арсеналу, що у Балаклії на Харківщині, передає УНН.
Зокрема, користувачі повідомляють про вибухи на території арсеналу.
У місцевій РДА повідомили, що на території арсеналу у Балаклії вибухають неутилізовані боєприпаси.
Як повідомило УНН джерело, загоряння у Балаклії сталося через вибух снаряда при його знешкодженні.
За даними Генштабу, 3 травня, о 13:35, внаслідок загорання сухої трави на колишній технічній території 65-го арсеналу, що у Балаклії на Харківщині, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок минулорічної надзвичайної події, розпочалась пожежа.
Це вже не перша пожежа на території арсеналу в Балаклії. У ніч на 23 березня 2017 року на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.
Внаслідок надзвичайної ситуації в Балаклії було зруйновано та пошкоджено 392 об’єкти. У багатоквартирному житловому секторі пошкоджено 117 будинків. У приватному секторі найбільш пошкоджено 228 будинків. Пошкоджено 14 об’єктів соціальної сфери.
#Балаклея сейчас pic.twitter.com/oax4GqUqAM— Паша Пахоменко (@PashaXVI) 3 травня 2018 р.