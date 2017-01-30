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У мережах АЗС групи “Приват” пальне здорожчало в середньому на 46 коп. на літрі - моніторинг цін

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. За даними моніторингу цін на пальне на українських АЗК, станом на 30 січня, середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 26,11 грн за літр. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.

Так, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 25,11 грн. А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 27,27, а ДП — в середньому 23,26 грн за літр.

У той же час, середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP та KLO становить 23,49 грн за літр, А-95 — 24,64 грн за літр, А-95+ — 25,99 грн за літр. Середня вартість ДП сягає 21,99 грн за літр.

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal, середня вартість пального марки А-92 становить 22,56 грн за літр, А-95 — 23,06, А-95+ — 23,58 грн за літр та ДП — 21,05 грн за літр.

Ціни на скраплений газ

На таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar, середня вартість автомобільного газу становить 12,22 грн за літр;

на АЗС Амік, TNK-BP та KLO — 11,27 грн на літр;

на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal — 11,37 грн на літр.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, ціна дизельного палива буде більшою за вартість бензину.

При цьому, за словами Л.Косянчука, оператори ринку пального не зацікавлені у підвищенні цін на бензини. Від росту вартості пального — виграє лише держава.

Також нагадаємо, експерти Інституту споживчих експертиз виявили АЗС, де продають дизель з домішками води. Йдеться, зокрема, про мережі ANP і AMIC.

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