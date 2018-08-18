У Мексиці виявили близько 50 тонн синтетичних наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Морська піхота Мексики виявила близько 50 тонн синтетичних наркотиків у штаті Сіналоа, повідомляє УНН із посиланням на газету Excelsior.
За даними видання, знахідку виявили 16 серпня на двох складах у сільській місцевості. Наркотики під назвою “кристал” були закопані в ямі глибиною чотири метри у бочках і мішках. Під час розвідувальної операції морські піхотинці також знайшли нарколабораторію.
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За даними військових, сім тонн препарату були вже підготовлені до продажу на першому складі. У той же час там здавалося понад 400 бочок і 50 мішків з наркотиком. На другому складі знайшли ще 100 бочок із забороненими речовинами.
Як зазначає газета, ця партія наркотиків стала однією з найбільших в історії Мексики.
Нагадаємо, мексиканські організовані злочинні угруповання і спільноти убили із січня по червень 2018 року 11,2 тис. осіб на території країни. Це на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила у вівторок громадська організація Semaforo Delictivo.