У Мексиці стався вибух на пасажирському паромі: 12 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Мексиці біля міста Плая-дель-Кармен стався вибух на борту туристичного порома. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Fox News.
Паром пришвартувався до пристані незадовго до вибуху. Під час самого інциденту на його борту перебували люди.
Від вибуху постраждали щонайменше 12 людей. На місці події працюють правоохоронці.
На даний момент версії або причини вибуху мексиканські надзвичайники не вказують.
Як повідомляв УНН, на початку року внаслідок пожежі на катері в США постраждали 15 осіб.