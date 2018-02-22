В Мексике произошел взрыв на пассажирском пароме: 12 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Мексике у города Плая-дель-Кармен произошел взрыв на борту туристического парома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Fox News.
Паром пришвартовался к пристани незадолго до взрыва. Во время самого инцидента на борту находились люди.
От взрыва пострадали по меньшей мере 12 человек. На месте проишествия работают правоохранители.
На данный момент версии или причины взрыва мексиканские чрезвычайники не указывают.
Как сообщал УНН, в начале года в результате пожара на катере в США пострадали 15 человек.