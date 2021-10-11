У масовому ДТП в Одеській області загинув 64-річний чоловік

Деталі

За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, машину занесло і вона врізалася у припаркований на мікроавтобус. Від удару мікроавтобус відкинула на вантажівку, яка стояла поруч.

В результаті аварії загинув водій легковика — 64-річний чоловік. 28-річного водія мікроавтобуса госпіталізували. Обставини події встановлюються.