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Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

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17 березня, 13:49 • 145263 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 147289 перегляди

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17 березня, 09:48 • 158993 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 176620 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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У масовому ДТП в Одеській області загинув 64-річний чоловік

У масовому ДТП в Одеській області загинув 64-річний чоловік

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Одна людина загинула і одна опинилася у лікарні в результаті масового ДТП, яке сталося 11 жовтня о 11 годині на вулиці Кишинівській в місті Білгород-Дністровський. Про це повідомляють в поліції.

Деталі

За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, машину занесло і вона врізалася у припаркований на мікроавтобус. Від удару мікроавтобус відкинула на вантажівку, яка стояла поруч.

В результаті аварії загинув водій легковика — 64-річний чоловік. 28-річного водія мікроавтобуса госпіталізували. Обставини події встановлюються.

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