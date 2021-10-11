У масовому ДТП в Одеській області загинув 64-річний чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Одна людина загинула і одна опинилася у лікарні в результаті масового ДТП, яке сталося 11 жовтня о 11 годині на вулиці Кишинівській в місті Білгород-Дністровський. Про це повідомляють в поліції.
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За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, машину занесло і вона врізалася у припаркований на мікроавтобус. Від удару мікроавтобус відкинула на вантажівку, яка стояла поруч.
В результаті аварії загинув водій легковика — 64-річний чоловік. 28-річного водія мікроавтобуса госпіталізували. Обставини події встановлюються.