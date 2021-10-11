В массовом ДТП в Одесской области погиб 64-летний мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Один человек погиб и один оказался в больнице в результате массового ДТП, которое произошло 11 октября в 11 часов на улице Кишиневской в городе Белгород-Днестровский. Об этом сообщают в полиции.
Детали
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, машину занесло и она врезалась в припаркованный на микроавтобус. От удара микроавтобус откинуло на грузовик, который стоял рядом.
В результате аварии погиб водитель легковушки — 64-летний мужчина. 28-летнего водителя микроавтобуса госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.