У Маріуполі з’явиться туристична поліція

“Одне з нововведень спільно з місцевою владою — запуск в Маріуполі туристичної поліції, яка приступить до своїх обов’язків напередодні фестивалю. Крім того, в цьому році на фестивалі вперше працюватимуть поліцейські „ластівки“, які володіють жестовою мовою та надаватимуть допомогу людям з вадами слуху та мовлення”, — зазначив начальник ГУ НП в Донецькій області Микола Семенишин.

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Ще одна новація цього року — на масовому заході працюватимуть 12 груп поліції діалогу для попередження конфліктів і порушень публічної безпеки.