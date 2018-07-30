В Мариуполе появится туристическая полиция
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 30 июля. УНН. В августе в Мариуполе пройдет музыкальный фестиваль, который планируют посетить более 20 тыс. человек. Для обеспечения порядка будет задействовано более 700 сотрудников полиции. Накануне фестиваля начнет работать туристическая полиция. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУ НП в Донецкой области, передает УНН.
"Одно из нововведений совместно с местными властями - запуск в Мариуполе туристической полиции, которая приступит к своим обязанностям накануне фестиваля. Кроме того, в этом году на фестивале впервые будут работать полицейские "ласточки", которые владеют жестовой речью и оказывать помощь людям с проблемами слуха и речи", - отметил начальник ГУ НП в Донецкой области Николай Семенишин.
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Еще одна новация этого года - на массовом мероприятии будут работать 12 групп полиции диалога для предупреждения конфликтов и нарушений публичной безопасности.