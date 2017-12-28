У Маріуполі з альпіністським спорядженням демонтували 20-метрову антену
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Маріуполі на Донеччині верхолази ДСНС за допомогою альпіністського спорядження демонтували 20-метрову телевізійну антену, що загрожувала безпеці людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу відомства.
До рятувальників звернулися по допомогу мешканці одного з житлових будинків міста Маріуполя.
Як стало відомо, 20-метрова телевізійна антена, встановлена ще за часів Радянського Союзу, на даху 9-поверхового житлового будинку на вул. Купріна, донедавна нікому з мешканців будинку не завдавала особливих клопотів. Але через кількаденну вітряну погоду незакріплена належним чином конструкція загрожувала впасти на подвір’я будинку, додали у ДСНС.
Рятувальники аварійно-рятувальної частини, які прибули за вказаною адресою, за допомогою альпіністського спорядження та електроінструменту демонтували з даху будинку аварійну щоглу з антеною довжиною 20 метрів. До проведення робіт залучалося шість рятувальників та одна одиниця техніки.
Крім того, 27 грудня рятувальники допомогли демонтувати радіообладнання, що знаходилося на висоті 17 м на телекомунікаційній вежі у місті Селидове.
Нагадаємо, у Київському водосховищі знищили дві авіабомби часів Другої світової війни.