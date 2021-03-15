У Малайзії заявили, що не мають наміру відмовлятися від вакцини AstraZeneca

Що передувало
Компанія-виробник вакцини AstraZeneca раніше в неділю опублікувало заяву, в якій запевнила в безпеці своєї вакцини.
Контекст
Загалом, вже 13 країн призупинили щеплення свого населення від COVID-19 препаратом AstraZeneca через випадки утворення тромбів після застосування вакцини.
Зокрема, вакцинацію призупинили Данія, Норвегія, Нідерланди, Ісландія, Італія і Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія і Болгарія, Люксембург і Таїланд. Італія і Австрія припинили використання певних партій препарату як запобіжний захід.
Водночас Управління охорони здоров’я Данії не підтвердило наявність прямого зв’язку між застосуванням препарату та підвищеним тромбоутворенням.
Агентство з лікарських засобів Данії та аналогічні установи інших країн разом із Європейським агентством із лікарських засобів (EMA) розпочали розслідування.
Всесвітня організація охорони здоров’я запевняє, що користь вакцини від COVID-19 AstraZeneca перевищує негативні дані про неї.