У Макіївці бойовик "ДНР" пошкодив автомобіль місії ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня УНН. У підконтрольному "ДНР" місті Макіївка бойовик пошкодив автомобіль СММ ОБСЄ. Про це йдеться у звіті місії, опублікованому 4 січня на сайті ОБСЄ, передає УНН.
"3 січня, перебуваючи у Макіївці, члени патруля місії бачили двох чоловіків, які, очевидно, були у стані сп’яніння та стверджували, що вони є членами "ДНР". Один із чоловіків, агресивно висловлюючись, підійшов до команди СММ, і невдовзі після цього спостерігачі бачили, що той самий чоловік ударив ногою по пластиковій решітці радіатора автомобіля Місії, який був припаркований за 10–15 м. від їхньої позиції, завдавши автомобілеві незначних пошкоджень. Спостерігачі відразу ж покинули цей район", - йдеться в повідомлені.
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Раніше повідомлялося, що бойовик "ДНР" не дозволив спостерігачам ОБСЄ перевірити місце відведення важкого озброєння.