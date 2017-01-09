У магазині Рівного знайшли тіло чоловіка з відірваними руками

Мешканці будинку викликали поліцію, яка всередині приміщення поліція знайшла тіло невідомого чоловіка.

“Від вибуху невідомої речовини в потерпілого відірвало руки, понівечило обличчя та живіт”, — додали там.

Поліція поки не може встановити особу загиблого. Що саме розірвалося — з’ясовують експерти. Квартири багатоповерхівки від вибуху не постраждали.