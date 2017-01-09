У магазині Рівного знайшли тіло чоловіка з відірваними руками
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 9 січня. УНН. У Рівному в приміщенні магазину на вулиці Бандери, 44, де тривав ремонт, вранці стався вибух. Про це УНН повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
Мешканці будинку викликали поліцію, яка всередині приміщення поліція знайшла тіло невідомого чоловіка.
“Від вибуху невідомої речовини в потерпілого відірвало руки, понівечило обличчя та живіт”, — додали там.
Поліція поки не може встановити особу загиблого. Що саме розірвалося — з’ясовують експерти. Квартири багатоповерхівки від вибуху не постраждали.