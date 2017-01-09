В магазине Ровно нашли тело мужчины с оторванными руками
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 9 января. УНН. В Ровно в помещении магазина на улице Бандеры 44, где проходил ремонт, утром произошел взрыв. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
Жители дома вызвали полицию, которая внутри помещения нашла тело неизвестного мужчины.
"От взрыва неизвестного вещества у пострадавшего оторвало руки, изувечило лицо и живот", - добавили там.
Полиция пока не может установить личность погибшего. Что именно разорвалось - выясняют эксперты. Квартиры многоэтажки от взрыва не пострадали.