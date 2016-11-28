У магазинах Хмельницького почали встановлювати полички з хлібом для бідних

Як розповів один з ініціаторів Ярослав Сенчук, ідея облаштування поличок виникла у нас кілька днів тому. Поширювати ініціативу активісти планують і в інших магазинах.

"Хмельничани долучаються - купують хліб, батони і тут залишають. Реклами ми не робимо. Люди, які насправді "бідують", соромляться брати хліб. Але ми впевнені, що дізнавшись, що тут завжди є свіжий хліб, таки приходитимуть", - розповів Я.Сенчук.