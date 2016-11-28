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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 84292 перегляди

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У магазинах Хмельницького почали встановлювати полички з хлібом для бідних

Київ • УНН

 • 8206 перегляди

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 листопада. УНН. Молоді й активні хмельничани вирішили допомогти людям, які не мають можливості придбати навіть хліб. В одному з продуктових маркетів хлопці облаштували "хлібну" поличку, тут будь-хто може залишити мучні вироби. Забрати хліб, батони і булочки можуть люди, які того потребують, передає кореспондент УНН.

У магазинах Хмельницького почали встановлювати полички з хлібом для бідних

Як розповів один з ініціаторів Ярослав Сенчук, ідея облаштування поличок виникла у нас кілька днів тому. Поширювати ініціативу активісти планують і в інших магазинах.

"Хмельничани долучаються - купують хліб, батони і тут залишають. Реклами ми не робимо. Люди, які насправді "бідують", соромляться брати хліб. Але ми впевнені, що дізнавшись, що тут завжди є свіжий хліб, таки приходитимуть", - розповів Я.Сенчук.

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