В магазинах Хмельницкого начали устанавливать полки с хлебом для бедных

Как рассказал один из инициаторов Ярослав Сенчук, идея обустройства полок возникла у нас несколько дней назад. Распространять инициативу активисты планируют и в других магазинах.

"Хмельничане приобщаются - покупают хлеб, батоны и здесь оставляют. Рекламы мы не делаем. Люди, которые на самом деле "нуждаются", стесняются брать хлеб. Но мы уверены, что узнав, что здесь всегда свежий хлеб, будут приходить", - рассказал Я.Сенчук.