В магазинах Хмельницкого начали устанавливать полки с хлебом для бедных
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Молодые и активные жители Хмельницка решили помочь людям, которые не имеют возможности приобрести даже хлеб. В одном из продуктовых маркетов ребята устроили "хлебную" полочку, здесь любой может оставить мучные изделия. Забрать хлеб, батоны и булочки могут люди, которые в этом нуждаются, передает корреспондент УНН.
Как рассказал один из инициаторов Ярослав Сенчук, идея обустройства полок возникла у нас несколько дней назад. Распространять инициативу активисты планируют и в других магазинах.
"Хмельничане приобщаются - покупают хлеб, батоны и здесь оставляют. Рекламы мы не делаем. Люди, которые на самом деле "нуждаются", стесняются брать хлеб. Но мы уверены, что узнав, что здесь всегда свежий хлеб, будут приходить", - рассказал Я.Сенчук.