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У Мадриді протестувальники увірвалися в музей і погрожували суїцидом

У Мадриді протестувальники увірвалися в музей і погрожували суїцидом

Київ • УНН

 • 14548 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Сьогодні шестеро осіб увірвалися у мадридську художню галерею Прадо і заявили, що наковтаються пігулок, якщо уряд не виконає їхніх вимог. Про це повідомляє УНН із посиланням на El Pais.

Деталі

Повідомляють, що протестувальники — це люди, які вижили після масового отруєння рапсовою олією 1981 року. 

Шестеро людей, одна з них перебуває в інвалідному візку, прибули в музей сьогодні приблизно о 10:00 як відвідувачі, згодом вони зачинилися в одній з кімнат.

"За шість годин після початку нашої присутності ми почнемо приймати пігулки", — попередили представники асоціації "Ми все ще живі", якщо їхні вимоги не виконають.

Вимоги протестувальників такі: зустріч з прем'єр-міністром Педро Санчесом протягом шести годин та отримання грошей для покриття медичних витрат.

За данними Reuters, група обрала музей для свого протесту, тому що культура допомогла постраждалим від масового харчового отруєння впоратися з ситуацією.

El Pais зазначає, що двох протестувальників уже заарештовано.

Додамо

1981 року внаслідок отруєння рапсовою олією загинуло 5 тисяч осіб. Також тисячі іспанців дістали невиліковні хвороби. 

Масло було призначено для промислового використання, але його незаконно продали на вуличних ринках. 

1989 року суд постановив, що ніхто з 37 обвинувачених не мав намір заподіяти смерть. Деяких було визнано винними у ввезенні та підробленні масла, їх засудили до тюремного ув'язнення. Проте 24 обвинувачених було повністю виправдано. Рішення спричинило хвилю обурення.

#Ampliación | Las personas que se encuentran en la cafetería abandonarán "en los próximos minutos" la pinacoteca.

➡️ Se trata de la primera protesta en la historia del #MuseoDelPrado y desde allí lamentan que "no es el sitio" para llevarla a cabo https://t.co/IzRGTpkRkV pic.twitter.com/Swhrz9LtiO

— 20minutos.es (@20m) October 19, 2021

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