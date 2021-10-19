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В Мадриде протестующие ворвались в музей и угрожали суицидом

В Мадриде протестующие ворвались в музей и угрожали суицидом

Киев  •  УНН

 • 14543 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Сегодня шесть человек ворвались в мадридскую художественную галерею Прадо и заявили, что наглотаются таблеток, если правительство не выполнит их требований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Pais.

Детали

Сообщается, что протестующие — это люди, которые выжили после массового отравления рапсовым маслом в 1981 году.

Шесть человек, один из них находится в инвалидном кресле, прибыли в музей сегодня около 10:00 в качестве посетителей, позже они закрылись в одной из комнат. 

"Через шесть часов после начала нашего присутствия мы начнем принимать таблетки", — предупредили представители ассоциации "Мы все еще живы", если их требования не выполнят.

Требования протестующих такие: встреча с премьер-министром Педро Санчесом в течение шести часов и получение денег для покрытия медицинских расходов.

По данным Reuters, группа выбрала музей для своего протеста, потому что культура помогла пострадавшим от массового пищевого отравления справиться с ситуацией.

El Pais отмечает, что двух протестующих уже арестовали.

Добавим

В 1981 году в результате отравления рапсовым маслом погибло 5 тысяч человек. Также тысячи испанцев получили неизлечимые болезни.

Масло было предназначено для промышленного использования, но его незаконно продали на уличных рынках.

В 1989 году суд постановил, что никто из 37 обвиняемых не имел намерение причинить смерть. Некоторые были признаны виновными в ввозе и подделке масла, их приговорили к тюремному заключению. Однако 24 обвиняемых было полностью оправдано. Решение вызвало волну возмущения.

#Ampliación | Las personas que se encuentran en la cafetería abandonarán "en los próximos minutos" la pinacoteca.

➡️ Se trata de la primera protesta en la historia del #MuseoDelPrado y desde allí lamentan que "no es el sitio" para llevarla a cabo https://t.co/IzRGTpkRkV pic.twitter.com/Swhrz9LtiO

— 20minutos.es (@20m) October 19, 2021

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