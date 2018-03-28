У лютому зарплати українців зросли на 1,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У лютому 2018 року, порівняно із попереднім місяцем, середня зарплата зросла на 1,5%, передає УНН з посиланням на Держстатистики.
“Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у лютому 2018 року становила 7 828 грн, що у 2,1 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (3 723 грн). Порівняно із січнем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 1,5%, а за останні 12 місяців (відносно лютого 2017 року) — на 26,1%”, — йдеться у повідомленні.
При цьому, реальні заробітні плати в лютому 2018 року порівняно із січнем 2018 року зросли на 0,6%, а відносно лютого 2017 року — 10,5%.
Нагадаємо, за словами президента України Петра Порошенка у 2018 році мінімальна заробітна плата має бути не 3,7 тис. гривень, а 4 тис. гривень.