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У лютому зарплати українців зросли на 1,5%

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КИЇВ. 28 березня. УНН. У лютому 2018 року, порівняно із попереднім місяцем, середня зарплата зросла на 1,5%, передає УНН з посиланням на Держстатистики.

“Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у лютому 2018 року становила 7 828 грн, що у 2,1 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (3 723 грн). Порівняно із січнем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 1,5%, а за останні 12 місяців (відносно лютого 2017 року) — на 26,1%”, — йдеться у повідомленні.

При цьому, реальні заробітні плати в лютому 2018 року порівняно із січнем 2018 року зросли на 0,6%, а відносно лютого 2017 року — 10,5%.

Нагадаємо, за словами президента України Петра Порошенка у 2018 році мінімальна заробітна плата має бути не 3,7 тис. гривень, а 4 тис. гривень.

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