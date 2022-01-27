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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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У Львові зіткнулися чотири автівки, одна від удару - перекинулася: рух перекрили

У Львові зіткнулися чотири автівки, одна від удару - перекинулася: рух перекрили

Київ • УНН

 • 13474 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. У Львові поблизу перехрестя вулиць Кульпарківська-Городоцька зіткнулися чотири автомобілі, рух тимчасово перекрили. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини, пише УНН.

Цитата:

"Через ДТП за участю чотирьох транспортних засобів, один з яких від удару перевернувся, рух від приміського вокзалу до перехрестя вулиць Городоцька-Кульпарківська перекритий", - повідомили у патрульній поліції.

Водіїв закликали оминати цю ділянку дороги.

Доповнення

Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-листопаді в Україні сталося 170 972 ДТП, що на 13,8% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 22 456 ДТП - з травмованими (-6,1%), у яких загинуло 2926 людей (-8,5%) та 27 296 людей отримали травми (-6,9%).

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