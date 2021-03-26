У Львові з вокзалу евакуювали 300 людей через загрозу вибуху

Деталі

25 березня о 23:45 у поліцію надійшло анонімне повідомлення: “На площі Двірцевій закладено вибухівку, до вибуху залишилось 37 хвилин”.

"Проведеним обстеження території залізничного вокзалу станції “Львів” (пл. Двірцева, 1) вибухових матеріалів, речовин, пристроїв не виявлено. З приміщення вокзалу евакуйовано 300 пасажирів та 30 осіб персоналу. Рух поїздів не зупинявся", - вказали в ОДА.

Проведеними ГУ НП заходами було встановлено, що до цього злочину причетний житель міста Дрогобич 1989 року народження.

Обставини події встановлюються.

Доповнення

Президент підписав закон щодо посилення покарання для псевдомінерів.