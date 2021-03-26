У Львові з вокзалу евакуювали 300 людей через загрозу вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Львові в ніч на 26 березня з залізничного вокзалу станції “Львів” через повідомлення про ймовірний вибух евакуювали 300 пасажирів та 30 працівників. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Деталі
25 березня о 23:45 у поліцію надійшло анонімне повідомлення: “На площі Двірцевій закладено вибухівку, до вибуху залишилось 37 хвилин”.
"Проведеним обстеження території залізничного вокзалу станції “Львів” (пл. Двірцева, 1) вибухових матеріалів, речовин, пристроїв не виявлено. З приміщення вокзалу евакуйовано 300 пасажирів та 30 осіб персоналу. Рух поїздів не зупинявся", - вказали в ОДА.
Проведеними ГУ НП заходами було встановлено, що до цього злочину причетний житель міста Дрогобич 1989 року народження.
Обставини події встановлюються.
Доповнення
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