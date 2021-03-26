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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 46549 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 64893 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 11:09 • 143980 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195214 просмотра

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Во Львове с вокзала эвакуировали 300 человек из-за угрозы взрыва

Во Львове с вокзала эвакуировали 300 человек из-за угрозы взрыва

Киев  •  УНН

 • 25799 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Во Львове в ночь на 26 марта с железнодорожного вокзала станции "Львов" из-за сообщения о возможном взрыве эвакуировали 300 пассажиров и 30 работников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Детали

25 марта в 23:45 в полицию поступило анонимное сообщение: "На площади Дворцовой заложена взрывчатка, до взрыва осталось 37 минут".

"Проведенным обследованием территории железнодорожного вокзала станции "Львов" (пл. Дворцовая, 1) взрывчатых материалов, веществ, устройств не обнаружено. Из помещения вокзала эвакуированы 300 пассажиров и 30 человек персонала. Движение поездов не останавливалось", - указали в ОГА.

Проведенными ГУ НП мероприятиями было установлено, что к этому преступлению причастен житель города Дрогобыч 1989 года рождения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Дополнение

Президент подписал закон об усилении наказания для псевдоминеров.

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