У Львові з одинадцятого поверху гуртожитку впала 17-річна дівчина

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 березня. УНН. У Львові загинула дівчина, випавши з 11 поверху будинку. Про це повідомили на "Гарячій лінії міста Львова", передає УНН

Інцидент трапився вчора, 24 березня, о 23:23, у будинку за адресою Медової Печери, 39-А. Причини трагедії встановлюються. До слова, за цією адресою знаходиться один з гуртожитків Університету Івана Франка.

Нагадаємо, що тіло 17-річної дівчини без ознак життя знайшли у квартирі одного з будинків у Львові.

Також УНН повідомляв, що у Львові 37-річна жінка вистрибнула з вікна багатоповерхового будинку. Під час падіння вона зачепила дзеркало автомобіля, що стояв біля підїзду. Від отриманих травм жінка загинула. Крім того, вона залишила передсмертну записку.

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