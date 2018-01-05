У Львові з багатоповерхівки випав чоловік
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 5 січня. УНН. Сьогодні у Львові з багатоповерхівки на вулиці Молдавській випав чоловік. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради, передає УНН.
Падіння трапилось на новобудові з 3-го поверху. Потерпілому близько 60 років.
Крім того повідомляється, що чоловіка у важкому стані госпіталізовано у 8-му міську клінічну лікарню.
Як повідомляв УНН, в Івано-Франківську 37-річний чоловік викинувся з вікна 9-го поверху. Незважаючи на проведення реанімаційних заходів, врятувати його не вдалося.