У Львові вкотре "замінували" торгові центри
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 грудня. УНН. Вже вдруге за тиждень у Львові анонім повідомив про замінування двох торгових центрів. Про це повідомили УНН у прес-службі ГУ Нацполіції у Львівській області.
Мова йде про ТРЦ на вул. Стрийській, 30 та ТЦ на пл. Соборній, 14. Анонімне повідомлення про замінування надійшло о 17:20 на електронну скриньку ГУ Нацполіції у Львівській області.
Зараз на місці працюють всі відповідні служби. Перевіряють всі приміщення в ТЦ.
Фото з соцмережі.