У Львові виділили земельну ділянку для облаштування інноваційного IT-парку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Депутати Львівської міської ради підтримали рішення про затвердження ТОВ “Девелопленд Груп” проекту землеустрою та оренди земельної ділянки для створення Innovation District IT Park. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Львіської міської ради.
Земельна ділянка на вул. І. Чмоли, 1 має площу 4,5 га. Рішенням міської ради вона буде відведена для користування на 25 років з можливістю викупу. На ній планують створити Innovation District IT Park – це інвестиційний проект, що забезпечить сучасними офісами ІТ-компанії, та створить для них комфортні умови для розвитку.
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Загалом парк пропонуватиме понад 10 тысяч робочих місць для спеціалістів.
Нагадуємо, Львівська міська рада та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали угоду про наміри щодо підготовки кредитного фінансування по проекту модернізації інфраструктури твердих побутових відходів у місті Львові.