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У Львові відбувся масштабний міжнародний півмарафон

У Львові відбувся масштабний міжнародний півмарафон

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 29 вересня. УНН. Сьогодні у Львові попри негоду відбувся міжнародний півмарофон. Участь у забігах взяло понад 2 тис. людей. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.

Учасники брали участь в забігах одразу на кількох дистанціях : 21, 10, 5 та 2 км. Серед учасників забігу більше половини, це люди, які приїхали до Львова з інших міст України та іноземці.

“Я приїхав з Кракова зі своїми друзями. Пробіг дистанцію 21 кілометр. Попри зливу, вітер емоції дуже позитивні. Я брав участь вже у багатьох марафонах, ще й не така негода була. Головне, що добіг до фінішу”, — розповів учасник забігу Павел Крокша.

Вперше в рамках напівмарафону відбувся сімейний забіг на 2 км Family Run. Одеситка Оксана Фомина приїхала до Львова зі своїм сином Олексієм саме для участі у сімейному забігу.

“Ми щоранку бігаємо по два три кілометри. Отож до забігу готові. Випили чаю, зарядились енергією, і навіть холод не завадить. Дуже класно, що є такі сімейні забіги”, — розповіла Оксана.

Маршрут півмарафону пролягає історичними вулицями міста. Старт і фініш — біля Оперного театру. Цьогорічний напівмарафон також є благодійним. 50% від стартового внеску учасників цього забігу будуть направлені на придбання спортивного протезу для героя мультимедійного проекту “Переможці”, завдяки якому відбувається регулярна підтримка ветеранів АТО.

Львівський півмарафон — завершальний етап всеукраїнської бігової ліги Run Ukraine Running League 2017, що включає у себе 5 бігових подій у 4 містах України: Києві, Дніпрі, Одесі та Львові. За підсумками усіх стартів будуть визначатися переможці серед любителів.

Нагадаємо, 8 жовтня у Києві відбувся міжнародний марафон, участь у якому взяли понад 10 тис. учасників.

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