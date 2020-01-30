У Львові вбило струмом юнака, який хотів зробити селфі на вагоні
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 січня. УНН. У Львові на залізничній станції Підзамче від ураження струмом загинув 18-річний хлопець. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає кореспондент УНН.
"29 січня о 21:54 годині на станції Підзамче, Львівської залізниці, житель міста Львова 2001 року народження виліз на залізничний вагон та був смертельно уражений струмом від контактної мережі", - повідомили у департаменті.
Водночас у поліції розповіли про обставини трагічної події.
Так, 29 січня близько 22.00 до поліції надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги про те, що на залізничних коліях по вулиці Опришківській у Львові загинув молодий хлопець.
На місці події працювала слідчо-оперативна группа Личаківського відділу поліції. Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 18-річний львів’янин. Також встановлено, що, разом із своїм братом та товаришем, хлопець прогулювався залізничними коліями та вирішив зробити селфі на вагон-цистерні. Він виліз на вагон та був уражений електричним струмом. Від отриманих травм хлопець помер на місці події.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою "нещасний випадок". Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, у Вінницькій області хлопця вбило струмом на даху вантажного вагона.