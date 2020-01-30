Во Львове убило током юношу, который хотел сделать селфи на вагоне
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 января. УНН. Во Львове на железнодорожной станции Пидзамче от поражения током погиб 18-летний парень. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает корреспондент УНН.
"29 января в 21:54 часов на станции Пидзамче, Львовской железной дороги, житель города Львова 2001 года рождения взобрался на железнодорожный вагон и был смертельно поражен током от контактной сети", - сообщили в департаменте.
В тоже время в полиции рассказали об обстоятельствах трагического происшествия.
Так, 29 января около 22.00 в полицию поступило сообщение от медиков скорой помощи о том, что на железнодорожных путях по улице Опришкивской во Львове погиб молодой парень.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Лычаковского отдела полиции. Правоохранители установили личность погибшего - им оказался 18-летний львовянин. Также установлено, что вместе со своим братом и другом, парень прогуливался железнодорожными путями и решил сделать селфи на вагон-цистерне. Он вылез на вагон и был поражен электрическим током. От полученных травм парень скончался на месте происшествия.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай". Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, в Винницкой области парня убило током на крыше грузового вагона.