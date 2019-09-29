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Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку
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Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

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У Львові у власній квартирі вбили пенсіонера

Київ • УНН

 • 24601 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. У Львові пенсіонера жорстоко вбили у власному помешканні. Про це УНН повідомили правоохоронці.

У Львові у власній квартирі вбили пенсіонера

Тіло 82-річного чоловіка виявили у квартирі, в якій він мешкав. У пенсіонера зламана щелепа та садна на обличчі.

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Розпочато досудове розслідування за кваліфікацією “умисне вбивство”. Встановлюються причини та обставини злочину.

Нагадаємо, в Одесі жорстоко вбили сім'ю у комунальній квартирі.

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