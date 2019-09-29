Во Львове в собственной квартире убили пенсионера

Тело 82-летнего мужчины обнаружили в квартире, в которой он жил. У пенсионера сломана челюсть и ссадины на лице.

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Начато досудебное расследование по квалификации "умышленное убийство". Устанавливаются причины и обстоятельства преступления.

Напомним, в Одессе жестоко убили семью в коммунальной квартире.