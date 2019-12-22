У Львові стався вибух в житловому будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У суботу, 21 грудня, в багатоповерховому житловому будинку у Львові стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого постраждала одна людина. Про це йдеться в повідомленні Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА у Facebook, передає УНН.
“21 грудня, близько 13:00 год., у м. Львові по вул. Шевченка, 60, у квартирі на 12 поверсі дванадцятиповерхового житлового будинку (Шевченківський район) стався вибух газоповітряної суміші. Внаслідок вибуху отримав опіки обличчя, шиї, верхніх та нижніх кінцівок II-III ступеня чоловік 1970 року народження, який самостійно виконував роботи з налаштування газового котла”, — йдеться в повідомленні.
У Департамені зазначили, що потерпілий був госпіталізований у міську клінічну лікарню № 8.
Також зазначено, що у квартирі, де стався вибух, пошкоджено 3 вікна, вхідні двері та її зовнішнє облицювання. Обставини події наразі встановлюються.
Як повідомляв УНН, у місті Синельникове Дніпропетровської області на подвір’ї житлового будинку вибухнула граната.