У Львові стався вибух в житловому будинку

КИЇВ. 22 грудня. УНН. У суботу, 21 грудня, в багатоповерховому житловому будинку у Львові стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого постраждала одна людина. Про це йдеться в повідомленні Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА у Facebook, передає УНН.