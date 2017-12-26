У Львові спрацювали тривожні сирени
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. У Львові через збій системи увімкнулись тривожні сирени. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міськради і координатор групи "Варта-1" Ігор Зінкевич, передає УНН.
За інформацією, сирена у місті спрацювала пізно ввечері, о 22.35. Вже о 22.40 стало відомо, що сигналізація спрацювала самостійно, без втручання людини. Станом на 23.00 повідомили, що сирени в місті лунали через збій системи.
“За оперативною інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, сьогодні в місті ввімкнулось оповіщення через збій системи. Зі слів оперативного чергового в ЛОДА, він оповіщення не вмикав”, — зазначив Зінкевич.
Також він зазначив, що наразі, як повідомили в управлінні, на місце збирають спеціалістів та з’ясовують причини ситуації.
“Відтак, оскільки несанкціоновано спрацювала апаратура, жодної загрози в місті нема, тому мешканців просять зберігати спокій”, — додав він.