У Львові провели антихутряну акцію
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Львові сьогодні люди вийшли на антихутряний протест. Про це повідомляє кореспондент УНН у Львові.
Близько сотні людей прийшли до Ратуші. Люди вимагали владу заборонити хутряні ферми.
"Я прийшла зі своєю собакою Діною. Я протестую проти масового вбивства тварин. Держава має звернути увагу на масове вбивство тварин задля хутра“,- розповіла львів’янка Оксана.
Люди прийшли з плакатами “Хутро — криваве жлобство”, “Цінне кожне життя” та інші. До слова, такі акції провели і в інших містах України.
Нагадаємо, будинок моди Chanel прийняв рішення відмовитися від використання шкіри екзотичних тварин при виготовленні своїх колекцій.