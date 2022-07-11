У Львові повідомили про замінування залізничного вокзалу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. До правоохоронних органів надійшло повідомлення про замінування головного залізничного вокзалу Львова. Про це журналісту УНН повідомили у Головному управлінні Національної поліції Львівської області.
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“Вдень надійшло повідомлення про замінування головного залізничного вокзалу міста Львів. Наразі перевіряється інформація, на місці працюють відповідні служби”, – повідомили у поліції.
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16 червня надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду – працівників та відвідувачів евакуювали.